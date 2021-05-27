"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

"Киевгазэнерджи" установило цену природного газа для населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн/куб. м, сообщается на сайте компании, который не работал более месяца, сообщает Интерфакс-Украина.

В компании отмечают, что в настоящее время закупают газ на открытом рынке по более высокой цене, чем установленная годовая цена, поскольку ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" пока не хочет подписывать с ней договор о купле-продаже газа.

"Киевгазэнерджи" работает над тем, чтобы обеспечить киевлян газом по наиболее приемлемой цене" , - говорится в сообщении.

По данным "Киевгазэнерджи", ее клиентами являюеся около 780 тыс. домохозйств.

"ГК "Нафтогаз Украины" установило годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м, а "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения в размере 7,99 грн/куб. м.

"Киевгазэнерджи" является 100%-ным дочерним предприятием ПАО "Киевгаз".