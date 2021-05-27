Минск больше не будет площадкой переговоров по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу, будет найдено новое место.

Об этом сообщают Вести.

"У нас уже нет возможности попасть в Беларусь из-за прекращения авиасообщения, поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, мы уже не можем даже рассматривать Минск, как платформу для дальнейших переговоров по Донбассу. Мы обязательно будем искать новую площадку" , - сказал он.

Также он отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.