Запущен онлайн-калькулятор растаможки авто в смартфоне

Офис простых решений и результатов при Национальном совете реформ представил новый онлайн-калькулятор растаможки. Он «подогнан» под новый проект растаможивания автомобилей, согласно которому легализовать машину в будущем можно будет через смартфон, сообщает АвтоПортал.

Проект растаможки автомобиля в смартфоне Национальный совет реформ вынашивает уже не первый месяц. А недавно идея перешла на новый уровень – ее поддержал Владимир Зеленский, а 21 мая премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минцифры и Министерству финансов подготовить окончательные предложения по внесению изменений в законодательство в рамках соответствующего проекта.

Основная идея растаможки авто в смартфоне – сделать этот процесс проще и дешевле. Предполагается, что владелец сам сможет оформить свой автомобиль, без участия таможенников и брокеров (соответственно, без бюрократии, коррупции, очередей и т.п.). Для этого ему нужно будет ввести необходимые данные через приложение или сайт государственных услуг «Дія» и сделать соответствующие платежи. Кроме того, уменьшится сама стоимости регистрации. В Национальном совете реформ считают, что после того, как новая модель растаможки официально будет запущена, стоимость оформления транспортных средств снизится на 30% в течение пяти лет.

Сам калькулятор растаможки авто в смартфоне можно посмотреть здесь. В отличие от действующего аналога, который предложен на сайте Государственной таможенной службы, этот калькулятор значительно упрощен – для расчета стоимости оформления нужно ввести лишь возраст авто, объем и тип двигателя, а также указать, является ли машина эксклюзивной или нет. После того, как программа делает подсчет, она выводит на экран итоговую сумму с указанием (разбивкой) стоимости конкретных таможенных платежей – акцизного налога, пошлины на ввоз и НДС.