Сплошная "русофобия": в Госдуме обиделись на слова Дуды

Замглавы Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова президент Польши Анджея Дуды о "ненормальной России" аморальными.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт Яровой, сообщает Деловая столица.

"Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом" , — отметила она.

По словам Яровой, представления Дуды о норме "сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Российская Федерация не является нормальным государством, она — государство-агрессор.