Сплошная "русофобия": в Госдуме обиделись на слова Дуды
Замглавы Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова президент Польши Анджея Дуды о "ненормальной России" аморальными. Об этом, со ссылкой на сайт Яровой, сообщает Деловая столица.
"Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом", — отметила она.
По словам Яровой, представления Дуды о норме
"сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Российская Федерация не является нормальным государством, она — государство-агрессор.