В Запорожье арестовали очередного "вора в законе"

Орджоникидзевский районный суд Запорожья 26 мая арестовал грузина Паату Чхартишвили, который попал в санкционный список СНБО как "вор в законе" по кличке Принц, сообщает Левый берег.

Чхартишвили обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием.

В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток. Чхартишвили не имеет гражданства, но постоянно проживает на территории Украины.

Бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин ранее сообщал, что "Принц" контролирует криминальный мир Запорожской области.