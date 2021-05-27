Тест: о вашем будущем, расскажет выбранная вами дверь

Удивительно, но этот тест, который выглядит как забавная игра на самом деле очень точный. Убедитесь сами и узнайте о своем будущем, сообщает GreatPicture.

Руководствуясь интуицией, не задумываясь, выберите дверь, которая вам больше всего нравится. Тест: Ваше будущее, расскажет выбранная вами дверь.

Дверь № 1

О таких, как ты, говорят: «Тише воды, ниже травы». Ты спокоен как удав и твоему философскому отношению к жизни можно только позавидовать. И как только тебе удается среди стремительного жизненного течения сохранять гармонию и спокойствие? Тебе нравится время от времени быть в одиночестве. Зажигательные вечеринки — не твой вариант! Большой и шумной компании ты предпочтешь узкий круг друзей и близких знакомых.

Тебя ждет тихая и размеренная жизнь, поскольку куда бы ты ни шел и где бы тебя ни настигнул шквал жизненных событий, ты сохраняешь баланс, каждый твой шаг выверен. Но запомни: у тебя всего лишь одна жизнь. Возможно, стоит в нее добавить немного движения и красок?.. Ведь, как ты знаешь, стоячая вода превращается в болото.

Дверь № 2

Избрав эту дверь, ты осознанно или нет выбираешь личностный рост, будь то в жизни, отношениях или в карьере. Но тут есть некий подвох: выбирая лестницу, ведущую вверх, ты собственноручно выбираешь ой какой нелегкий путь, требующий от тебя значительных усилий. Цена успеха порой бывает высока. Ты любишь быть в центре внимания, ты в меру амбициозен и даже немного честолюбив.

В то же время ты не ждешь от судьбы подарков на блюдечке с голубой каемочкой, но уверен, что терпение и труд всё перетрут. Частенько ты ловишь кайф не от самого результата, а от пройденного пути.

Дверь № 3

Ты — очень неординарный человек. Эту дверь выбирают авантюристы и люди, склонные к риску, порой даже необоснованному. Но если ты не охладишь свой пыл, жизнь сама может окатить тебя холодной водой и низвести с небес на землю. Пожарный гидрант у двери говорит о скрытых опасностях, которые, возможно, ждут тебя в будущем. Открытая дверь, за которой, по сути, темно, — о том, что впереди у тебя неизвестность.

Таким образом, подвергая свою жизнь опасности, ты даже не знаешь, оправдан ли этот риск. Но посмотри, над дверью висит табличка с цифрой 26, что в иудейской и христианской религии символизирует Бога. Несмотря на большой неоправданный риск, ты живешь как у бога за пазухой, и за тобой наверняка присматривает личный ангел-хранитель.

Дверь № 4

Ты лидер по натуре. Что тебе снег, что тебе зной, что тебе дождик проливной? Не важно, идет ли речь о борьбе за должность, первенство в отношениях или личные права, ты всегда нацелен на сражение… если не на жизнь, то на смерть. Еще недавно перед тобой была пропасть, отделяющая тебя от твоей цели, но ты не побоялся перешагнуть ее и готов сражаться за то, ради чего пришел сюда.

Дверь № 5

У тебя были довольно трудные времена, поэтому вы устали от бесконечных преодолений препятствий. Даже если тебе кажется, что это никогда не закончится, это не так. Все плохое останется позади и к тебе придет долгожданное счастье.

Дверь № 6

Твой выбор говорит о том, что для тебя сейчас наступили довольно трудные времена. Ты то и дело чувствуешь себя подавленным и огорченным, но у тебя еще достаточно сил, чтобы прямо сегодня обеспечить себе светлое завтра. Не унывай и помни: всё в твоих руках!

Бывает, что вечером воцаряется плач, а наутро — радость. Как ты сам знаешь, победа часто бывает за шаг от того момента, когда мы опустили руки. Поэтому смелее вперед!

Дверь № 7

Ты живешь в счастливом неведении и тебе это нравится. Ты в розовых очках с мешком оптимизма готов заходить в любые двери и даже временами вышибать их ногой. Ты испытываешь удовольствие и азарт от этой рулетки судьбы. Ну что же, приготовься в ближайшее время предстать перед выбором. Не волнуйся, ничего сложного или неприятного тебя не ждет.

Дверь № 8

Ты иногда любишь совать нос в чужие дела. Ты чертовски любознателен. Всё вокруг вызывает у тебя неподдельный интерес. Ты по жизни оптимист и радостно идешь навстречу приключениям.

Но все даже самые, казалось бы, рискованные авантюры граничат со здравым смыслом. Не стоит колебаться, иди уверенно вперед! Сколько той жизни? Не сделанное хорошее дело хуже, чем сделанное плохое.