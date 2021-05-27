В черном, среди цветов: Тимошенко удивила "траурным нарядом"

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обнародовала фото в цветнике, чем удивила своих поклонников и вызвала бурную реакцию пользователей соцсети Facebook. ﻿Пользователи обратили внимание на "траурный" цвет спортивного костюма народной депутатки, сообщает Деловая столица.

"Спорт и красота природы — то, что вдохновляет и заряжает!" — прокомментировала лидер "Батькивщины" свое фото.

На нем она стоит среди белых цветов, вероятно, это пионы, одетая в черный спортивный костюм и черную бандану.

Фото: Юлия Тимошенко / Facebook

Такой стиль Тимошенко удивила пользователей сети, ведь обычно она отдает предпочтение белому цвету или светлым оттенкам.

"Почему вся в черном?", "У нее траур?", "Юлия Владимировна, по ком траур? Не по украинской ли земле?" – интересуются пользователи.

Скриншот: Facebook

Некоторые признался, что вообще не узнали бывшего премьер-министра Украины.

Скриншот: Facebook