Евросоюз потребовал оштрафовать AstraZeneca на миллионы евро

Представитель ЕС Рафаэль Джафферали обратился в бельгийский суд с иском против компании AstraZeneca. От имени блока он потребовал наложить на компанию штраф за грубые нарушения контрактов на поставку вакцины. Об этом пишут международные СМИ.

Согласно условиям договора, к концу июня англо-шведская фабрика должна была поставить в ЕС 300 млн доз вакцины, однако в апреле ее представители заявили, что смогут предоставить только 100 млн единиц.

Брюссель требует поставки как минимум 120 млн доз препарата. По состоянию на начало мая компания отправила только 50 млн.

Адвокат просит суд наложить на AstraZeneca штраф в размере 10 евро за каждый день просрочки каждой дозы вакцины, что к началу июля может вылиться в сумму 200 млн евро в день. Также сторона обвинения требует дополнительные многомиллионные штрафы за нарушение контрактов.

Ближайшее слушание по делу состоится 4 июня, а итоговый вердикт будет вынесен в конце того же месяца.