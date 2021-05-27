Договоры с контрагентами: самые распространенные правовые ошибки

Любая ошибка в договорах с контрагентами по-своему индивидуальна и в каждом конкретном случае должна анализироваться через призму правовой природы договора, возникшего между сторонами, сообщает ЛигаБизнес.

Игорь Бенько, старший юрист АФ Pragnum, рассказал, на какие ошибки стоить обратить внимание, чтобы избежать судебных споров.

Практически ошибки в договорах с контрагентами можно разделить на две категории: технические и правовые.

Если говорить о технических ошибках, то таковыми являются: описки, ошибки в названиях предприятий, идентификационных кодах, адресах, банковских реквизитах, местах заключения сделки, площадях, объемах величин и тому подобное.

Основной массив проблем возникает именно в части правовых ошибок в договорах, примерами таких ошибок являются:

неправильно выписанные существенные условия договора, которые не соответствуют фактической хозяйственной операции;

дефекты юридических конструкций;

общеупотребляемые выражения, лишенные практического значения;

взаимоисключающие и двоякие формулировки;

противоречие разделов или статей между собой,

наличие «мертвых норм» и другие.

В силу существования большого многообразия хозяйственных договоров, в зависимости от специфики каждого, есть и свои особые правовые ошибки.