У каждого третьего украинца нет банковской карты

Около 30% населения в Украине не имеют банковских счетов. При этом, в Украине очень развит рынок бесконтактных платежей, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил член правления «Ощадбанка» Антон Тютюн в ходе конференции, посвященной безналичным платежам в Украине.

«Согласно последним исследованиям, около 30% населения в Украине не имеют банковских счетов. Это большая возможность для всех привлечь этот сегмент клиентов в банки», - сказал он.

«Украина была 12-й или 13-й страной в мире, которая внедрила расчеты смартфонами. Наша система NFC-расчетов платежными картами в метрополитене признана одной из лучших в мире. Мы одни из первых внедрили систему расчета телефонами по технологии PIN-on-Glass, когда мобильный телефон для торговцев, для малого и среднего бизнеса становится платежным терминалом. У нас внедрены и очень активно развиваются технологии дистанционной верификации, идентификации - такие системы, как Bank ID, «Дія» показывают быстрые темпы роста и идут на пользу клиента», - отметил Тютюн.

Несмотря на такое развитие, по словам члена правления «Ощадбанка», в Украине достаточно много проблем: большая часть экономики находится в тени, поэтому зона cashless должна расти.