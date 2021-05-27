Фото Романа Протасевича появилось в парижском аэропорту

В международном аэропорту Шарль де Голль в Париже, в секторе вылетов, появилось фото белорусского политзаключенного Романа Протасевича, ссылаясь на ﻿Nexta, сообщает Цензор.НЕТ.

Подпись: "Франция и Европейский союз призывают к освобождению Романа".

Фото: Nexta

Ранее с инициативой провести такую акцию в ЕС выступил президент Европарламента Давид Сассоли. Он призвал аэропорты Евросоюза разместить в терминалах фотографии Протасевича.

"Думаю, что было бы очень позитивным жестом, если бы фото Романа демонстрировалось в основных аэропортах Евросоюза в знак солидарности", — заявил Сассоли.