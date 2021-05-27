Фото Романа Протасевича появилось в парижском аэропорту
В международном аэропорту Шарль де Голль в Париже, в секторе вылетов, появилось фото белорусского политзаключенного Романа Протасевича, ссылаясь на Nexta, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Франция и Европейский союз призывают к освобождению Романа".
Ранее с инициативой провести такую акцию в ЕС выступил президент Европарламента Давид Сассоли. Он призвал аэропорты Евросоюза разместить в терминалах фотографии Протасевича.
"Думаю, что было бы очень позитивным жестом, если бы фото Романа демонстрировалось в основных аэропортах Евросоюза в знак солидарности", — заявил Сассоли.
Как сообщает "Еврорадио", этот снимок был сделан в ноябре 2019 года на студии:
"Это фото мы сделали в последний рабочий день Романа Протасевича в редакции "Еврорадио". Потом пошутили: снимаем на случай уголовного дела..."