Межбанк: конец месяца близко

Приближение конца месяца вынуждает участников рынка более активно совершать свои операции. Впрочем, на котировках безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ это существенно не отразилось.

С утра, когда активность покупателей была выше, котировки поднимались до 27,545 гривен на покупке и 27,59 гривен на продаже, а сделки совершались по ценам 27,54-27,565 гривен. Уже к обеду волна спроса схлынула, а после обеда заявок на покупку стало почти в 3 раза меньше, чем на продажу. Сделки к этому времени переместились в диапазон 27,51-27,53 гривен. Дешевле купить валюту покупателям пока не удается.

Остановка роста безналичного доллара тут же была воспринята на наличном валютном рынке как сигнал к снижению, и к обеду ценник на продажу «американца» опустили с 27,53-27,54 до 27,51-27,52 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня предпринял очередную попытку вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,2213 доллара. Рынок сегодня ожидает публикацию большого блока статистических данных из США, включающих ВВП и данные по безработице в стране. Ближе к вечеру, когда станут известны цифры, возможны резкие колебания на мировых рынках. Наличный евро сегодня отрабатывает вчерашнее снижение на FOREX и к обеду опустился до 33,52-33,55 гривен.

Российский рубль продолжает совершать колебания (движения вверх-вниз) между уровнями 73,30 и 73,65 рублей за доллар. Более сильного укрепления рубля добиться не удается, т.к. на уровне 73,30-73,35 рубль начинают активно продавать. Стабильной остается и цена наличного рубля в Украине: в Киеве его продолжают продавать по 3,72 -3,75 гривны за 10 рублей.