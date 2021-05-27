Шмыгаль назвал условие для снижения цен на внутренние авиаперевозки

Создание в Украине собственной национальной авиакомпании будет способствовать развитию авиастроения и удешевлению билетов на внутренние рейсы, сообщает УНИАН.

Об этом во время рабочего визита в Днепропетровскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов серии Ан для Вооруженных Сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел», - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

По его словам, новый глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.

Также он подчеркнул, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но также ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой области.