В Эстонии предлагают объединить должности президента и премьера

Эстония могла бы объединить функции президента и премьер-министра в рамках одной должности, сообщает Слово и дело.

"Маленькая страна, одним черным автомобилем меньше. И тогда, разумеется, президента-главу правительства можно было бы выбирать напрямую. Просто и ясно", - написал почетный председатель правящей право-либеральной Партии реформ Сийм Каллас в статье в газете Eesti Päevaleht.

Каллас отметил, что в настоящее время процедура выбора президента Эстонии очень сложна. Для избрания кандидату надо заручиться поддержкой 68 депутатов 101-местного Рийгикогу (парламента) или 105 голосами в Коллегии выборщиков.

Напомним, очередные выборы президента Эстонии должны состояться с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попробует избрать парламент страны. Если ему это не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат Рийгикогу).