Как выглядит Донецкий аэропорт семь лет спустя

Как выглядит Донецкий аэропорт семь лет спустя
Фото: Twitter

В сети опубликовали снятое при помощи аэросъемки видео, на котором показано, как сейчас выглядит разрушенный за время боевых действий Донецкий аэропорт, сообщает Деловая столица.

Ролик появился на YouTube-канале War Gonzo, который ведет пропагандист Семен Пегов.

На видео показаны окрестности аэропорта и все, что осталось от здания.

Пользователи сети поражены тем, во что оккупанты превратили Донбасс.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в седьмую годовщину боя за Донецкий аэропорт отметил, что это событие позволило сдержать вооруженную агрессию на востоке страны.

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