Как выглядит Донецкий аэропорт семь лет спустя

В сети опубликовали снятое при помощи аэросъемки видео, на котором показано, как сейчас выглядит разрушенный за время боевых действий Донецкий аэропорт, сообщает Деловая столица.

Ролик появился на YouTube-канале War Gonzo, который ведет пропагандист Семен Пегов.

На видео показаны окрестности аэропорта и все, что осталось от здания.

ВНИМАНИЕ! С 7 часов аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. — Аэропорт Донецк (@dok_aero) May 26, 2014

Пользователи сети поражены тем, во что оккупанты превратили Донбасс.

Напомним, президент Владимир Зеленский в седьмую годовщину боя за Донецкий аэропорт отметил, что это событие позволило сдержать вооруженную агрессию на востоке страны.