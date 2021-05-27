Как выглядит Донецкий аэропорт семь лет спустя
В сети опубликовали снятое при помощи аэросъемки видео, на котором показано, как сейчас выглядит разрушенный за время боевых действий Донецкий аэропорт, сообщает Деловая столица.
Ролик появился на YouTube-канале War Gonzo, который ведет пропагандист Семен Пегов.
На видео показаны окрестности аэропорта и все, что осталось от здания.
Пользователи сети поражены тем, во что оккупанты превратили Донбасс.
Напомним, президент Владимир Зеленский в седьмую годовщину боя за Донецкий аэропорт отметил, что это событие позволило сдержать вооруженную агрессию на востоке страны.