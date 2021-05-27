Разумков видит недоработки в вопросе прекращения авиасообщения с Беларусью

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает запрет импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября, но считает, что прекращение авиасообщения с Беларусью следовало бы более эффективно использовать для развития экономики Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Касательно импорта электроэнергии, эти разговоры идут давно, и в принципе мы понимаем, система у нас замкнута, Украина, Беларусь, Россия, Молдова еще с советских времен связаны между собой. Поэтому говорить, что это исключительно белорусская электроэнергия, а не российская - достаточно трудно. Поэтому по большей части, я считаю, что это правильный подход", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг.

При этом он выразил надежду, что через несколько лет Украина сможет интегрироваться в европейскую систему энергообеспечения.

В отношении же прекращения авиасообщения с Беларусью с 26 мая спикер считает, что " мы могли более эффективно использовать это событие, в том числе для экономики Украины ".