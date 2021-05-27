Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Нежелание покупать дорогой доллар привело к существенному снижению спроса на межбанковском﻿ валютном рынке в предпоследний день недели.

Казалось бы, на рынке создались все предпосылки для продолжения роста котировок безналичного доллара: крупные выплаты компенсации НДС позволили экспортерам сократить предложение валюты. А те, кто все же выставил на продажу свои валютные «заначки», изначально не хотели отдавать их дешево. Но сегодня желающих покупать дороже 27,55 гривен оказалось совсем немного. Основная масса покупателей просто сняла свои заявки, вынуждая продавцов опустить ценник. И они добились результата: к концу торгов продавцы валюты были вынуждены уступить, чтобы продать хоть что-то.

К закрытию торгов четверга опустились на 4 копейки на покупке и 2,9 копейки на продаже по сравнению с закрытием среды.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,47/27,57 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись шире, чем в среду: спрэд на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,52 гривен прошла лишь в 09:27. Первоначально всем показалось, что рост продолжается: к 9:48 ценник на покупку поднялся до 27,545 гривен, а на продажу – до 27,59 гривен, превысив даже вчерашние цифры. Те, кого поджимали сроки, были вынуждены брать по предложенным ценам, но основная масса покупателей отказалась покупать по такой цене и стала ждать. Продавцы были вынуждены начать снижать ценники. С 11 утра и вплоть до завершения сессии торговля проходила в диапазоне 27,50-27,54 гривен, а последняя сделка сегодня прошла по цене 27,505 гривен.

Котировки закрытия – 27,50/27,53 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 5,5 млн по сравнению со средой и составил 96,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5278 гривен.

Официальный курс доллара на 28 мая установлен на отметке 27,526 гривен за доллар, снижение на 2,01 копейки.

Официальный курс евро на 28 мая установлен на отметке 33,5693 гривны за евро, снижение на 10,72 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,2186 . Сегодня евро совершал резкие колебания между уровнями 1,2175 и 1,2213 доллара; рост сменялся падением, за которым следовала очередная волна роста.

Российский рубль , как и вчера, двигался между уровнями 73,35 и 73,65 рублей за доллар. Состоянием на 18:00 рубль торгуется в диапазоне 73,44-73,49 рубля за доллар. Стоимость наличного рубля в Киеве остается неизменной на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей с конца прошлой недели.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Завтра участники торгов будут стараться максимально быстро провести все необходимые операции; после обеда проводить покупки и продажи будут сами банки, которые захотят выровнять валютную позицию, не оставляя это на понедельник, поскольку в этот день, в связи с празднованием в США Дня памяти, торговля по доллару на украинском межбанковском валютном рынке будет проводиться по схеме ТОМ. Поэтому ожидается активная торговля; нельзя исключить резкие колебания котировок, если в какой-то момент предложение или спрос на рынке резко вырастут.

Наличный доллар в Киеве к вечеру подешевел до 27,50-27,52 гривен. Завтра тренд на наличном рынке будет задавать межбанк, возможны как снижение до 27,47-27,48 гривен, так и обратный рост до 27,55 гривен, если безналичный доллар опять пойдет в рост.

В пределах 33,52-33,57 гривен будут завтра продавать наличный евро: из-за неопределенной ситуации на рынке FOREX оптовые обменные пункты будут перестраховываться и стараться покупать евро дешевле, а продавать – чуть дороже, чем в предыдущие дни.

Что касается российского рубля, цена на него, похоже, останется фиксированной на уровне 3,72-3,75 гривны до конца этой недели.