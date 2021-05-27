Венедиктова ответила, считает ли себя человеком Зеленского

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает себя человеком президента Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

Об этом генпрокурор сказала в интервью телеканалу "Украина 24", отвечая на вопрос, считает ли она себя человеком президента.