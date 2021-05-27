Венедиктова ответила, считает ли себя человеком Зеленского

Венедиктова ответила, считает ли себя человеком Зеленского

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает себя человеком президента Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

Об этом генпрокурор сказала в интервью телеканалу "Украина 24", отвечая на вопрос, считает ли она себя человеком президента.

"Я - не чей-то брелок, не чья-то ручка, чья-то бумага, я не трубка от двухсотки (правительственная связь - УНИАН), но у меня есть ум, уши, у меня есть глаза, и я выстраиваю отношения с президентом, которого я очень уважаю и разделяю с ним ценности. Поэтому строить страну надо таким образом, чтобы люди, которые это делают, делали это в унисон", - сказала Венедиктова.

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