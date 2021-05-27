У Колесникова прокомментировали покупку активов в России

У бывшего вице-премьера и экс-министра инфраструктуры Бориса Колесникова опровергли приобретение каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов в России. Также отмечается, что против него в РФ введены санкции, сообщает Обозреватель.

Таким образом в пресс-службе Колесникова отреагировали на информацию в СМИ о том, что юрфирма, якобы действующая в интересах компании "Конти", выиграла торги. Речь идет о приобретении кондитерской фабрики "Красная заря".

"Пресс-служба Бориса Колесникова опровергает покупку каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников, за свою проукраинскую позицию, находится в списках физических лиц, против которых Российская Федерация ввела санкции еще в 2018 году!" – сказано в сообщении.

Там пояснили, что, учитывая вышеизложенное, вести деловую активность на территории РФ невозможно.

Ранее "Ведомости" сообщили, что юридическая фирма "Юнайтед партнерс" выиграла торги по продаже фабрики "Красная заря" в Иваново.

Ссылаясь на свои источники, издание писало, что юрфирма якобы представляет интересы компании "Конти", основным бенефициаром которой является Колесников.