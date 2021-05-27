К Протасевичу впервые допустили адвоката
К захваченному в Беларуси оппозиционному журналисту Роману Протасевичу впервые пустили адвоката Инессу Аленскую, сообщает УНИАН.
Об этом передает Радио Свобода. Адвокат не смогла рассказать в каком статусе находится ее подзащитный.
"Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего", - сказала она.
Также адвокат утверждает, что у Протасевича
"все хорошо, он бодр, позитивен, весел, волноваться не за что".