Белорусская оппозиция собирает деньги на арест Лукашенко

На вознаграждение за арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать €11 млн, сообщает Факты.ICTV.

Деньги собирают в рамках акции Все или ничего. Их смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые задержат Лукашенко.

Цепкало объяснил: система работает так, что средства сначала резервируются на счете тех, кто хочет сделать пожертвование. Только после того, как Александра Лукашенко арестуют, деньги перечислят на спецсчет, откуда их смогут получить люди, которые задержали самопровозглашенного президента.