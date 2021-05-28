В Украине отменят ПЦР-тесты для привитых иностранцев
В Украине планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для иностранцев при условии наличия прививки от коронавируса, сообщает Зеркало недели.
Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. По ее словам, правительство поддержало инициативу, однако Рада должна внести изменения в законодательство. С помощью новых мер Украина хочет увеличить свою привлекательность для иностранных туристов.
Сейчас иностранные граждане перед въездом в Украину должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента пересечения украинской границы должно пройти не больше 72 часов.
Граждане Украины и резиденты страны для возвращения домой могут не сдавать ПЦР-тест, но тогда им необходимо пройти 14-дневный карантин с контролем через приложение «Вдома» (ранее «Дій вдома»).
От тестов освобождены все дети вне зависимости от гражданства до наступления 12 лет.