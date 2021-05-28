В Украине отменят ПЦР-тесты для привитых иностранцев

В Украине планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для иностранцев при условии наличия прививки от коронавируса, сообщает Зеркало недели.

Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.﻿ По ее словам, правительство поддержало инициативу, однако Рада должна внести изменения в законодательство. С помощью новых мер Украина хочет увеличить свою привлекательность для иностранных туристов.

Сейчас иностранные граждане перед въездом в Украину должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента пересечения украинской границы должно пройти не больше 72 часов.

Граждане Украины и резиденты страны для возвращения домой могут не сдавать ПЦР-тест, но тогда им необходимо пройти 14-дневный карантин с контролем через приложение «Вдома» (ранее «Дій вдома»).

От тестов освобождены все дети вне зависимости от гражданства до наступления 12 лет.