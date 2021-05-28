МВД обоснует законность фиксации камерами нарушений ПДД

Конституционный Суд Украины (КСУ) привлек Министерство внутренних дел к участию в производстве о конституционности штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных в режиме фото- и видеофиксации, сообщает UBR.

Также КСУ по ходатайству Верховной Рады изменил форму производства с письменной на устную. Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

Таким образом, суд рассмотрит дело с заслушиванием устных объяснений участников производства и привлеченных экспертов в режиме прямой трансляции.

По словам представителя парламента в КСУ, ходатайство было мотивировано высоким общественным интересом к этому делу и значительным влиянием на дальнейшую процедуру привлечения водителей и владельцев транспортных средств к ответственности.

Стоит отметить, что письменная форма рассмотрения дел в КСУ является основной. Устное производство может проводиться, если в деле необходимо заслушать участников конституционного производства.