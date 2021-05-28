Планы крупнейших нефтяных компаний мира оказались под угрозой

Сразу три нефтяные компании Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Chevron, входящие в число крупнейших в мире, проиграли на этой неделе в спорах с экоактивистами по поводу собственных планов развития, сообщает Лента.ру.

Для Shell серьезным ударом стало поражение в Гааге в споре с экологической организацией Friends of the Earth («Друзья Земли»). В среду, 26 мая, суд постановил, что компания обязана сократить выбросы углекислого газа на 45 процентов, поскольку несет ответственность за изменение климата.

Помимо непосредственно влияния на компанию, впервые был создан прецедент, где суд повлиял на корпоративную стратегию в области выбросов. Такая ситуация может привести к новым искам и, предположительно, поражениям загрязняющих компаний.

Акционеры Chevron впервые большинством голосов одобрили требование к менеджменту компании установить конкретные цели по косвенным выбросам. Речь идет о процессах, которые относятся к работе компании, но не контролируются ей напрямую. Например, производство материалов, которые она использует, или связанные с поездками сотрудников выбросы.

Для Exxon Mobil проблемой стала поддержка акционеров на годовом собрании идей хедж-фонда-активиста Engine No 1. В совет директоров, как следует из предварительных подсчетов, прошли как минимум два из четырех предложенных фондом кандидатов.

Фонд Engine No 1 владеет пакетом акций Exxon Mobil стоимостью 54 миллиона долларов. Компания потратила 35 миллионов долларов на борьбу с его активностью, но безрезультатно. Гендиректор нефтяного гиганта Даррен Вудс признал поражение и отметил, что компания услышала высказанное акционерами пожелание по снижению климатических рисков.