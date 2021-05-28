В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить Протасевича

Власти Беларуси должны немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного 23 мая в аэропорту Минска, где был экстренно посажен самолет Ryanair, на котором он летел, заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, сообщает Деловая столица.

"Власти Беларуси немедленно и безоговорочно должны освободить редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича" , — написала она в Twitter.

Рибейро подчеркнула, что задержание Протасевича является грубым нарушением обязательств ОБСЕ по свободе слова и свободе СМИ.

23 мая после экстренной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, в минском аэропорту был задержан основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, главный редактор ресурса "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.

Позже провластные ресурсы в Беларуси опубликовали видео, на котором Протасевич дал показания по факту организации массовых беспорядков. Президент США Джо Байден назвал данное видео "позорным" и заявил, что журналист признался под давлением.

Мать Протасевича Наталья заявила, что ее сын находится в одной из больниц столицы Беларуси в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Отец журналиста Дмитрий Протасевич уверен, что его сына заставили дать показания по факту организации массовых беспорядков под пытками.