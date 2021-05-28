В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить Протасевича

В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить Протасевича
Фото: скриншот видео

Власти Беларуси должны немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного 23 мая в аэропорту Минска, где был экстренно посажен самолет Ryanair, на котором он летел, заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, сообщает Деловая столица.

"Власти Беларуси немедленно и безоговорочно должны освободить редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича", — написала она в Twitter.

Рибейро подчеркнула, что задержание Протасевича является грубым нарушением обязательств ОБСЕ по свободе слова и свободе СМИ.

23 мая после экстренной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, в минском аэропорту был задержан основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, главный редактор ресурса "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.

Позже провластные ресурсы в Беларуси опубликовали видео, на котором Протасевич дал показания по факту организации массовых беспорядков. Президент США Джо Байден назвал данное видео "позорным" и заявил, что журналист признался под давлением.

Мать Протасевича Наталья заявила, что ее сын находится в одной из больниц столицы Беларуси в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Отец журналиста Дмитрий Протасевич уверен, что его сына заставили дать показания по факту организации массовых беспорядков под пытками.

Группа стран "Большой семерки" осудила "беспрецедентные действия" по принудительной посадке самолета Ryanair.

Новости

analytics