Нардеп Шевченко поскандалил с белорусской журналисткой

Белорусская журналистка Татьяна Мартынова и нардеп Евгений Шевченко, которого выгнали из "Слуги народа", поскандалили в прямом эфире, сообщает Деловая столица.

Оппоненты не сошлись во мнениях во время обсуждения ситуации в Беларуси и перехвата пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске, во время которого задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Там нет жизни, там нет движения в сторону прогресса. Там есть гордость великим прошлым, православие головного мозга, там все, что угодно, кроме того, чтобы двигаться вперед. Кроме роста, кроме образования, кроме всего… и поэтому воспринимается вот этот псих (Александр Лукашенко, — ред.) как нечто, о чем можно говорить" , — сказала журналистка.

Когда Шевченко вспомнил, что с Мартыновой они уже встречались на одной из передач, она ответила: "Да, я еще тогда хотела плюнуть вам в лицо". И добавила, что ему стоит получить белорусский паспорт.

Мартынова напомнила, как в прошлом году Шевченко утверждал, что во время протестов в Беларуси никакого насилия не было.

Мартынова: В августе прошлого года утверждал, что это все нарисованные кровоподтеки. Это все нарисовано. Так, господин Шевченко?

Шевченко: Слушайте, вызовите себе неотложку! Вы чушь несете! Я такое где-то говорил?

Мартынова: Неотложку вызовите себе.

Также Мартынова обвинила украинского нардепа в том, что люди, слушающие его речи, начинают воспринимать мир в искаженном варианте.