Нардеп Шевченко поскандалил с белорусской журналисткой
Белорусская журналистка Татьяна Мартынова и нардеп Евгений Шевченко, которого выгнали из "Слуги народа", поскандалили в прямом эфире, сообщает Деловая столица.
Оппоненты не сошлись во мнениях во время обсуждения ситуации в Беларуси и перехвата пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске, во время которого задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
"Там нет жизни, там нет движения в сторону прогресса. Там есть гордость великим прошлым, православие головного мозга, там все, что угодно, кроме того, чтобы двигаться вперед. Кроме роста, кроме образования, кроме всего… и поэтому воспринимается вот этот псих (Александр Лукашенко, — ред.) как нечто, о чем можно говорить", — сказала журналистка.
Когда Шевченко вспомнил, что с Мартыновой они уже встречались на одной из передач, она ответила:
"Да, я еще тогда хотела плюнуть вам в лицо". И добавила, что ему стоит получить белорусский паспорт.
Мартынова напомнила, как в прошлом году Шевченко утверждал, что во время протестов в Беларуси никакого насилия не было.
Мартынова: В августе прошлого года утверждал, что это все нарисованные кровоподтеки. Это все нарисовано. Так, господин Шевченко?
Шевченко: Слушайте, вызовите себе неотложку! Вы чушь несете! Я такое где-то говорил?
Мартынова: Неотложку вызовите себе.
Также Мартынова обвинила украинского нардепа в том, что люди, слушающие его речи, начинают воспринимать мир в искаженном варианте.
Шевченко, в свою очередь, намекнул, что если бы Лукашенко сместили с поста президента, Беларусь уже бы захватила Россия:
"Благодаря таким, как вы, Родину свою потеряете. И вы вернетесь не в Беларусь, а в Российскую Федерацию потом".