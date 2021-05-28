Как Украина может ответить на перекрытие РФ Керченского пролива

Россия на полгода ограничила судоходство в трех районах Черного моря, в том числе и около Керченского пролива. Эксперт рассказал, как Украина может ответить на это, сообщает РБК-Украина.

По словам руководителя организации "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара, Украине следует разорвать заключенный в декабре 2003 года Договор между Украиной и Россией о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом.

Он считает, что договор был заключен под давлением РФ после конфликта вокруг острова Тузла и абсолютно невыгоден Украине.

Также, по словам эксперта, Верховная рада должна принять закон о территориальных водах, а Кабмин - ввести запрет на пребывание в территориальном море Украины всех российских судов.

Хара считает, если РФ решится на полноценную блокаду украинских портов, то следует ответить аналогичными мерами против ключевого российского порта на Черном море - Новороссийска.