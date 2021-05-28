Журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко
Журналисты оппозиционного белорусского издания Nexta представили вторую часть расследования, посвященного самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает Деловая столица.
Видеосюжет получил название "Золотое дно 2: В тени диктатора".
Журналисты заявляют, что семья Александра Лукашенко и его приближенные монополизировали средства производства и
"не стесняются" получать сверхприбыль за счет белорусского народа, земли и природных богатств страны.
"Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе… Государство в Беларуси стало паразитирующим наростом, обслуживающим интересы Лукашенко и его ближайшего окружения", — говорится в сюжете.
Издание отмечает, что после введения в России продуктового эмбарго команда Лукашенко помогла с поставками дефицитных товаров. Журналистам, в частности, удалось раскрыть контрабандную схему поставок продуктов из Евросоюза в Россию через Беларусь. В сюжете сказано, что
"нужный" груз беспрепятственно проходил таможню, временами — до 3 тыс. машин в месяц.
По информации Nexta, приближенные к Лукашенко люди также установили в Беларуси и в России
"цветочную монополию". В результате таких действий, подчеркивают журналисты, страдают предприниматели и бюджеты обеих стран.
Также указывается, что у режима Лукашенко есть лобби в странах ЕС. По данным Nexta, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 млрд евро, значительная часть из которых пошла на личные нужды главы государства.
В видеосюжете также упоминаются белорусские политические деятели, курирующие различные сферы, и бизнесмены, получающие преференции для ведения бизнеса в обмен на "подарки" Лукашенко.
В марте Nexta представила первую часть расследования — "Лукашенко. Золотое дно". В сюжете, в частности, говорилось, что самопровозглашенный президент Беларуси владеет огромными резиденциями и автопарком за 4 млн евро.