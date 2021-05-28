Дарницкий мост достроят по программе Зеленского: объявлен тендер

Дарницкий мост в Киеве, который ждал завершения более 10 лет, достроят в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского "Большая стройка". 27 мая был объявлен тендер на строительство моста, сообщает Сегодня.

К строительству будет привлечен независимый технадзор. Эта практика успешно внедряется в "Укравтодоре" с 2020 года, в частности на строительстве не менее известного долгостроя – мостов в Запорожье.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В прошлом году мы начали масштабный процесс завершения долгостроев по всей стране. Десятки мостов и дорожных проектов, которые годами лишь забирали средства налогоплательщиков, наконец стали национальными активами и возвращенными инвестициями. Дарницкий мост – это еще одна неутешительная страница в истории украинской инфраструктуры" , – говорит Кубраков.

10 лет мост находился в замороженном состоянии. По словам министра, большинство украинских долгостроев возникают по двум причинам: системной коррупции и нежеланию взаимодействовать между различными органами власти.