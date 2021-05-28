COVAX в июне может столкнуться с нехваткой вакцин

Международный механизм распределения вакцин против коронавируса COVAX в июне может столкнуться с нехваткой примерно 190 миллионов доз препарата.

Об этом сообщают Вести.

Причиной этого стал резкий рост заболеваемости Covid-19 в Индии.

"Несмотря на то, что позже в этом году у COVAX большие объемы поставок через соглашения, некоторые из которых он уже выполнил, если мы не решим проблему текущего дефицита, последствия могут быть катастрофическими", – говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что эту проблему можно решить благодаря "согласованным действиям". В организации призывают правительства стран обеспечить полное финансирование COVAX, чтобы программа могла заказать больше вакцин для бедных стран.