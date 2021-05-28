Модный и стильный дизайн часов в интерьере

Часы давно уже перестали выполнять только основную функцию – показывать время. Это еще и стильный аксессуар для интерьера, который привносит в помещения концептуальную направленность.

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Очень удачно можно вписать и минималистичные, и богато декорированные изделия. В современных интерьерах отлично приживутся изделия в ультрасовременном корпусе и электронным табло.

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В классическом интерьере будут отлично смотреться как строгие напольные модели, так и богато инкрустированные настенные.

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В гостиной часам отводится центральное место: их можно повесить над диваном или камином. Если изделие крупное – нет необходимости дополнять его другими аксессуарами.

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Если есть возможность, можно сделать часы в оконном проеме. Действительно оригинально и нестандартно!

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Спальня – комната релакса, и вас точно не должно раздражать тиканье или бой часов. Выбирайте интересные модели с тихим ходом. Предпочтительнее выбирать аксессуары в неярких тонах.

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Часы для кухни должны быть стильными и обязательно стилизованными. Такой яркий аксессуар разнообразит любой интерьер!

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В холле или кабинете часы тоже уместны. Главное – подобрать изделие в подходящем стиле.

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