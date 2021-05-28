Самые полезные продукты для зубов

Что нужно для здоровых зубов? Ну конечно же, чистить их 2 раза в день. Это вам скажет любой стоматолог, и это мы в принципе все и так знаем, но дело в том, что очень часто этого недостаточно. Необходимо не только чистить зубы, но и правильно питаться. И продукты, которые мы едим, могут очень сильно повлиять на здоровье наших зубов, сообщает Здоровый образ.

Итак, пункт номер 1 – продукты, которые очень полезны для наших зубов – это жесткие овощи и фрукты. Да-да, именно жесткие, чтобы хрустели на зубах. Сюда можно отнести, например, яблоко, морковь, огурцы, свеклу и тому подобное. Проблема в том, что наши зубы очень быстро привыкают к мягкой, обработанной, рафинированной пище.

В результате, естественные процессы очищения зубов нарушаются и на них начинает образовываться налет. В то время, как если вы добавите всего лишь парочку жестких овощей или фруктов в ваш ежедневный рацион, десна получат хороший здоровый массаж.

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