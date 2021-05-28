Межбанк: ощущается приближение лета

Последний полноценный рабочий день месяца на межбанковском валютном рынке﻿ проходит при небольшом превышении предложения над спросом на валюту.

Чувствуется, что импортеры заранее закончили свои операции, не решившись оставлять покупки валюты на последние дни. А вот экспортерам повезло гораздо меньше: некоторые из них понадеялись на выплату компенсации НДС, но Госказначейство в этом месяце явно не торопится рассчитываться со всеми. Поэтому они столкнулись с нехваткой гривны для проведения текущих операций и были вынуждены выйти на рынок с дополнительными продажами. Ситуацией воспользовались спекулянты и те банки, которым валютная позиция позволяет покупать: сегодня почти все операции прошли в узком диапазоне 27,49-27,51 гривен, дороже брать никто не хочет.

На наличном валютном рынке – снижение активности. «Похоже, наступило лето» , выразился один из операторов наличного рынка, «Никому ничего не нужно» . Ценник на продажу у киевских оптовых обменных пунктов к обеду замер на уровне 27,51-27,52 гривен, хотя с утра были попытки продавать по 27,53 и даже по 27,54 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня, похоже, наконец-то определился с направлением движения и устремился вниз, опустившись до отметки 1,2168 доллара. Наличный евро сегодня продолжил плавно дешеветь; к обеду ценник опустился до 33,47-33,50 гривен.

Российский рубль уже несколько дней подряд совершает колебания (движения вверх-вниз) между уровнями 73,30 и 73,65 рублей за доллар. Стабильной остается и цена наличного рубля в Украине: в Киеве его продолжают продавать по 3,72 -3,75 гривны за 10 рублей. Там же, где предлагаемые объемы российской валюты небольшие, можно увидеть цены еще дешевле.