Межбанк: ощущается приближение лета
Последний полноценный рабочий день месяца на межбанковском валютном рынке проходит при небольшом превышении предложения над спросом на валюту.
Чувствуется, что импортеры заранее закончили свои операции, не решившись оставлять покупки валюты на последние дни. А вот экспортерам повезло гораздо меньше: некоторые из них понадеялись на выплату компенсации НДС, но Госказначейство в этом месяце явно не торопится рассчитываться со всеми. Поэтому они столкнулись с нехваткой гривны для проведения текущих операций и были вынуждены выйти на рынок с дополнительными продажами. Ситуацией воспользовались спекулянты и те банки, которым валютная позиция позволяет покупать: сегодня почти все операции прошли в узком диапазоне 27,49-27,51 гривен, дороже брать никто не хочет.
На наличном валютном рынке – снижение активности.
«Похоже, наступило лето», выразился один из операторов наличного рынка,
«Никому ничего не нужно». Ценник на продажу у киевских оптовых обменных пунктов к обеду замер на уровне 27,51-27,52 гривен, хотя с утра были попытки продавать по 27,53 и даже по 27,54 гривен.
Евро на FOREX в первой половине дня, похоже, наконец-то определился с направлением движения и устремился вниз, опустившись до отметки 1,2168 доллара. Наличный евро сегодня продолжил плавно дешеветь; к обеду ценник опустился до 33,47-33,50 гривен.
Российский рубль уже несколько дней подряд совершает колебания (движения вверх-вниз) между уровнями 73,30 и 73,65 рублей за доллар. Стабильной остается и цена наличного рубля в Украине: в Киеве его продолжают продавать по 3,72 -3,75 гривны за 10 рублей. Там же, где предлагаемые объемы российской валюты небольшие, можно увидеть цены еще дешевле.