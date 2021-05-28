Средняя зарплата за год существенно выросла

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 19,7%.

Самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 20 422 гривен, самая низкая - в Херсонской области - 10 647 гривен.