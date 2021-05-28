В запорожском детсаду ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой

В Запорожье в детсаду №90 одному из детей запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт, сообщает Корреспондент.

По словам активистов, скандал возник после родительского собрания, на котором "родительский комитет" , в составе которого мама, которая работает воспитателем в этом же детском саду, инициировал сбор на ремонт группы по 1 000 гривен. Решили красить, клеить обои и устанавливать натяжной потолок.

При этом сдавать деньги согласились не все родители. У некоторых возник вопрос по поводу пожарной безопасности. Впрочем, инициаторов сбора средств этот вопрос не остановил, потому что по словам воспитательницы, детям с потолка на голову сыплется штукатурка, и прежде чем вечером вывести их к родителям, она вытирает им голову.

"Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того, как на следующий день привела ребенка в сад, воспитательница сказала, что к ней обратились родители с вопросом "чем ее ребенок подтирает попу", а узнав, что она не приносит списки хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу.