В запорожском детсаду ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой
В Запорожье в детсаду №90 одному из детей запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт, сообщает Корреспондент.
По словам активистов, скандал возник после родительского собрания, на котором
"родительский комитет", в составе которого мама, которая работает воспитателем в этом же детском саду, инициировал сбор на ремонт группы по 1 000 гривен. Решили красить, клеить обои и устанавливать натяжной потолок.
При этом сдавать деньги согласились не все родители. У некоторых возник вопрос по поводу пожарной безопасности. Впрочем, инициаторов сбора средств этот вопрос не остановил, потому что по словам воспитательницы, детям с потолка на голову сыплется штукатурка, и прежде чем вечером вывести их к родителям, она вытирает им голову.
"Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того, как на следующий день привела ребенка в сад, воспитательница сказала, что к ней обратились родители с вопросом "чем ее ребенок подтирает попу", а узнав, что она не приносит списки хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу.
После того, как воспитатель догадалась, что ее снимали, в Вайбер чате написали, что ему позволяют пользоваться "их" туалетной бумагой. И сразу удалили ее из группы", - рассказывают активисты.