Ливни и похолодание: синоптики "порадовали" прогнозом на выходные

Ближайшие выходные не станут подарком для любителей отдыха на открытом воздухе, так как принесут с собой дождливую погоду. В субботу осадки ожидаются по всей стране, в воскресенье в некоторых регионах должно быть сухо, к тому же в западные и северные регионы придет похолодание.

Прогноз на 29 мая

В субботу в Западной Украине столбики термометров поднимутся не более чем до +15...+17 в светлое время и +8...+11 в темное (немного теплее в Житомирской и Винницкой областях). В северных, а также Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях днем прогнозируют от 17 до 21 с “плюсом”, ночью – около 13-15. Жители юга страны и Днепропетровщины будут довольствоваться 22-24 градусами выше нуля (до +26 в Херсонской области) в течение дня и 14-16 после захода солнца (до +18 на Днепропетровщине). На востоке и в Запорожской области обещают +25...+27 в светлое время и +15...+17 в темное.

По всей Украине будут лить дожди: самые сильные – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Во всех остальных – либо средней интенсивности, либо незначительные. Везде, кроме Закарпатья и Ивано-Франковщины, высокая вероятность гроз. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; местами возможны шквальные порывы до 15-20 м/с.

По всей стране, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, будет установлен Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности.

В большинстве районов Тернопольской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областей и Крыма чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров.

В Киеве дождь, может быть гроза. Днем воздух прогреется до +18...+20°C, ночью охладится до +14...+16. Скорость ветра – 3-6 м/с, не исключаются порывы.

Карта осадков, ожидаемых в 14:00 в субботу, 29 мая. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 30 мая

В воскресенье в западных областях днем температура понизится до +12...+15 (немного теплее на Закарпатье и Виннитчине), ночью там стоит ждать похолодания до +5...+8. На севере страны воздух прогреется до 16-18 по Цельсию в светлое время и охладится до 10-12 в темное. Жители всех остальных регионов могут ждать от 19 до 24 градусов в течение дня (до +25 в Луганской области) и около 11-13 с “плюсом” после захода солнца (до +16 в Крыму).

Дожди должны отступить с юга Украины, в том числе и Крыма, а также части Запорожской области. В остальных регионах – дождь. Интенсивность осадков в целом должна снизиться, однако в Киевской, Житомирской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях могут быть ливни. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве с утра может быть сухо, но далее до конца дня дождь. В светлое время термометры покажут +16...+18°C, в темное – примерно +11...+13. Скорость ветра – 2-4 м/с.