Напитки для похудения, которые нужно пить перед сном

Получается, что проблемы со сном и попытки спать по 4-5 часов в сутки мешают похудению и даже способствуют набору лишнего веса, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Есть напитки, которые помогают наладить сон, восстанавливая тем самым гормональный баланс в организме, и активизируют процесс похудения. Рецепт их приготовления и состав настолько простой, что вы можете сделать его прямо сейчас, потому что все необходимое есть в каждом доме. Что это за напитки, в чем их сила и насколько это правда - смотрите в видео.