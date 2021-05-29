Гороскоп на 29 мая: что ждет все знаки Зодиака

Завтрашний день идеально подходит для воплощения в жизнь всех "хотелок". Звезды советуют забыть про слово "надо" и с чистой совестью пойти на поводу у своих желаний, сообщает УНИАН.

Овен

Овну завтра звезды советуют вырваться из приевшейся рутины и совершить что-то сумасшедшее. Наезженная колея вам уже порядком надоела и потому портит настроение.

Телец

Звезды завтра обещают Тельцу выгодное знакомство, которое имеет все шансы вылиться в романтические отношения.

Близнецы

Завтра Близнецы сумеют обратить на себя внимание всех и вся. Это будет одинаков верно как для рабочих, так и для личных отношений.

Рак

Завтра Раки будут чувствовать препятствие в достижении своих целей со стороны внешнего окружения. Не поддавайтесь на провокации и уверенно идите к своей цели.

Лев

Лев завтра будет склонен все преувеличивать. Особенно это будет касаться недостатков окружающих, что придется не по нраву вашим близким.

Дева

Одиноких представителей знака завтра ждет судьбоносная встреча. Тем, кто находится в отношениях, звезды советуют уделить больше внимания своей второй половинке.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть.

Скорпион

Звезды гороскопа обещают, что Скорпион сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Завтра ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное.

Стрелец

Стрелец завтра будет склонен к необдуманным тратам. Постарайтесь не спустить всю полученную зарплату в первый же день.

Козерог

В этот день не рекомендуется начинать новые дела. Лучше завершить ранее начатое дело, но так, чтобы не только получить положительный результат, но и подняться в глазах знакомых.

Водолей

Завтра в голову Водолея буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей. Если не чувствуете сейчас в себе сил для их воплощения, обязательно запишите все на будущее.

Рыбы

Завтра Рыбам стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают им: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам.