Глава МИД Латвии написал про "безумие режима Лукашенко"

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на возбуждение в Беларуси уголовного дела против него в связи с инцидентом с государственными флагами Беларуси в Риге, заявив об "отчаянии и безумии" режима Лукашенко, сообщает Европейская правда.

Свое заявление Ринкевичс обнародовал в Twitter в пятницу.

"Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Это показывает отчаяние и безумие режима Лукашенко. Предлагаю ему лучше разобраться в деле о похищении рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма" , - написал глава латвийского внешнеполитического ведомства.