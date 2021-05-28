Что ожидается на валютном рынке на выходных
В последний день недели и, по сути, последний полноценный день месяца торговля на межбанковском валютном рынке прошла в узком диапазоне при полном отсутствии колебаний.
Противостояние продавцов и покупателей сегодня проявилось в полной мере. Желающих продать оказалось больше, чем покупателей, поэтому продавцам сразу пришлось умерить аппетиты и начать снижать ценник. Но и покупателям не удалось вынудить их отдавать валюту дешево: консенсус был найден в диапазоне 27,49-27,52 гривен, в котором фактически и прошла торговая сессия пятницы. Из-за меньшего, чем обычно, спроса продать валюту удалось не всем желающим.
К закрытию торгов пятницы опустились на 1 копейку на покупке по сравнению с закрытием четверга; на продажу остались на том же уровне.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,49/27,56 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись уже, чем в четверг: спрэд на открытии составил 7 копеек. Продавцы попытались на старте выставить цены повыше, но увидев, что покупателей не так много, сразу же начали снижать ценник. Первая сделка на 0,5 млн долларов, как и вчера, прошла по цене 27,52 гривен, но гораздо позже: лишь в 9:50 кто-то из продавцов закрыл противоположную заявку. Еще буквально 40 минут торговля проходила в пределах 27,52-27,53 гривен, затем котировки пошли на спад: те, кому надо было обязательно купить, закончились, а остальные стали ждать снижения. С 11 часов и вплоть до закрытия сделки совершались в диапазоне 27,49-27,52 гривен, причем довольно много сделок прошло по цене дешевле 27,50 гривен.
Котировки закрытия – 27,49/27,53 (покупка/продажа).
- Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 5,5 млн по сравнению с четвергом и составил 91,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5052 гривен.
- Официальный курс доллара на 31 мая установлен на отметке 27,5004 гривен за доллар, снижение на 2,56 копейки.
- Официальный курс евро на 31 мая установлен на отметке 33,3896 гривны за евро, снижение на 17,97 копейки.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,2190 . Сегодня евро опустился до отметки 1,2131 доллара, но затем развернулся и к вечеру вырос до 1,2195 доллара, отреагировав на публикацию данных американской статистики.
Российский рубль в первой половине дня опустился до 73,70 рублей за доллар, но к вечеру, воспользовавшись слабостью американского доллара, скорректировался до 73,20 рублей. Состоянием на 18:30 он торгуется в диапазоне 73,25-73,30 рубля за доллар. Стоимость наличного рубля в Киеве остается неизменной на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей с конца прошлой недели.
Что ожидается на валютном рынке на выходных
Неспособность безналичного доллара продолжить рост и последовавшее за этим снижение котировок на межбанковском валютном рынке задали тренд и на наличном. К вечеру в столице уже вовсю продавали оптовые партии «американца» по 27,48-27,49 гривен. На выходных Киев будет отмечать День города, и спрос на валюту, по словам операторов, совсем «сойдет на нет». Поэтому с большой долей вероятности доллар будут продавать по 27,48-27,52 гривен, а покупать – гораздо дешевле.
Упал к вечеру и наличный евро: его согласны были отдавать по 33,45-33,47 гривны. На выходных диапазон по евровалюте будет шире, но в районе 33,45-33,50 гривен его вполне можно будет купить.
Что касается российского рубля, цену на него, похоже, в очередной раз «забетонировали» на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Такой она сохранится и на выходных.
По мнению операторов валютного рынка, главной проблемой на предстоящих выходных могут стать перебои с гривной в связи с тем, что сдающих валюту будет гораздо больше, чем покупателей.