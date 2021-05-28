Что ожидается на валютном рынке на выходных

В последний день недели и, по сути, последний полноценный день месяца торговля на межбанковском﻿ валютном рынке прошла в узком диапазоне при полном отсутствии колебаний.

Противостояние продавцов и покупателей сегодня проявилось в полной мере. Желающих продать оказалось больше, чем покупателей, поэтому продавцам сразу пришлось умерить аппетиты и начать снижать ценник. Но и покупателям не удалось вынудить их отдавать валюту дешево: консенсус был найден в диапазоне 27,49-27,52 гривен, в котором фактически и прошла торговая сессия пятницы. Из-за меньшего, чем обычно, спроса продать валюту удалось не всем желающим.

К закрытию торгов пятницы опустились на 1 копейку на покупке по сравнению с закрытием четверга; на продажу остались на том же уровне.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,49/27,56 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже, чем в четверг: спрэд на открытии составил 7 копеек. Продавцы попытались на старте выставить цены повыше, но увидев, что покупателей не так много, сразу же начали снижать ценник. Первая сделка на 0,5 млн долларов, как и вчера, прошла по цене 27,52 гривен, но гораздо позже: лишь в 9:50 кто-то из продавцов закрыл противоположную заявку. Еще буквально 40 минут торговля проходила в пределах 27,52-27,53 гривен, затем котировки пошли на спад: те, кому надо было обязательно купить, закончились, а остальные стали ждать снижения. С 11 часов и вплоть до закрытия сделки совершались в диапазоне 27,49-27,52 гривен, причем довольно много сделок прошло по цене дешевле 27,50 гривен.

Котировки закрытия – 27,49/27,53 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 5,5 млн по сравнению с четвергом и составил 91,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5052 гривен.

Официальный курс доллара на 31 мая установлен на отметке 27,5004 гривен за доллар, снижение на 2,56 копейки.

Официальный курс евро на 31 мая установлен на отметке 33,3896 гривны за евро, снижение на 17,97 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,2190 . Сегодня евро опустился до отметки 1,2131 доллара, но затем развернулся и к вечеру вырос до 1,2195 доллара, отреагировав на публикацию данных американской статистики.

Российский рубль в первой половине дня опустился до 73,70 рублей за доллар, но к вечеру, воспользовавшись слабостью американского доллара, скорректировался до 73,20 рублей. Состоянием на 18:30 он торгуется в диапазоне 73,25-73,30 рубля за доллар. Стоимость наличного рубля в Киеве остается неизменной на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей с конца прошлой недели.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

Неспособность безналичного доллара продолжить рост и последовавшее за этим снижение котировок на межбанковском валютном рынке задали тренд и на наличном. К вечеру в столице уже вовсю продавали оптовые партии «американца» по 27,48-27,49 гривен. На выходных Киев будет отмечать День города, и спрос на валюту, по словам операторов, совсем «сойдет на нет». Поэтому с большой долей вероятности доллар будут продавать по 27,48-27,52 гривен, а покупать – гораздо дешевле.

Упал к вечеру и наличный евро: его согласны были отдавать по 33,45-33,47 гривны. На выходных диапазон по евровалюте будет шире, но в районе 33,45-33,50 гривен его вполне можно будет купить.

Что касается российского рубля, цену на него, похоже, в очередной раз «забетонировали» на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Такой она сохранится и на выходных.

По мнению операторов валютного рынка, главной проблемой на предстоящих выходных могут стать перебои с гривной в связи с тем, что сдающих валюту будет гораздо больше, чем покупателей.