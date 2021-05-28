Украина закрыла небо для белорусских самолетов

С сегодняшнего дня, 29 мая, с 00:00 белорусским самолетам запрещено использовать воздушное пространство Украины, сообщает УНИАН.

Соответствующий запрет ввел Кабинет министров Украины, усилив таким образом "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний.

Согласно решению правительства, белорусские самолеты не смогут использовать территорию Украины как транзитную, а также садиться в аэропортах нашей страны.

Правительство также поручило Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" сообщить о своем решении белорусской стороне.