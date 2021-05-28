Джиган выступил в Одессе, несмотря на скандал

Скандальный концерт Джигана в Одессе в ночном клубе "Queen" таки решили провести, несмотря на гневную реакцию активистов и заявление организаторов заведения об отмене мероприятия за час до начала шоу, которое было запланировано на восемь вечера, сообщает РБК-Украина.

Видео выступления российского рэпера 28 мая опубликовал продюсер Александр Орлов в своем Instagram в stories.

На кадрах можно увидеть, как Денис Устименко-Вайнштейн, он же Джиган, исполняет свои песни перед публикой на сцене на открытии клуба "Queen" в Аркадии.

Мероприятие проходит под открытым небом на территории заведения, Послушать артиста пришло немало посетителей.

Примечательно, что перед этим было заявлено об отмене концерта, так как против выступления Джигана, который ранее гастролировал в оккупированном Крыму, выступили одесские активисты, пообещали "отреагировать соответствующим образом" на это событие.

Но, как оказалось, что-то пошло не так, и Джиган таки выступил в "Queen" на открытии, несмотря на запрет.