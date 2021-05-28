Таможня заблокировала крупную партию контрабандных игрушек из Китая

На территорию Украины пытались ввезти две крупные партии китайских игрушек LEGO в составе 14 772 наборов. Сотрудники Государственной таможенной службы заподозрили нарушение прав интеллектуальной собственности и приостановили оформление товаров, сообщает UBR.

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Игрушки стоимостью 1,8 млн грн были уничтожены под контролем правообладателя с целью недопущения ввоза контрафакта на украинский рынок, сказано в сообщении Гостаможслужбы.

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Отмечается, что игрушки завозились под заказ для киевских предприятий. Во время проведения досмотра таможенники связались с департаментом компании "LEGO Juris A/S" для подтверждения экспорта. Однако в компании сообщили о нарушении авторских прав на бренд.

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"В результате проведенных консультаций предприятиями, которые ввозили указанные товары, был признан факт нарушения права интеллектуальной собственности компании "LEGO Juris A/S", – сообщили в Гостаможне.
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