Таможня заблокировала крупную партию контрабандных игрушек из Китая

На территорию Украины пытались ввезти две крупные партии китайских игрушек LEGO в составе 14 772 наборов. Сотрудники Государственной таможенной службы заподозрили нарушение прав интеллектуальной собственности и приостановили оформление товаров, сообщает UBR.

Игрушки стоимостью 1,8 млн грн были уничтожены под контролем правообладателя с целью недопущения ввоза контрафакта на украинский рынок, сказано в сообщении Гостаможслужбы.

Отмечается, что игрушки завозились под заказ для киевских предприятий. Во время проведения досмотра таможенники связались с департаментом компании "LEGO Juris A/S" для подтверждения экспорта. Однако в компании сообщили о нарушении авторских прав на бренд.