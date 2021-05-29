Во Львове построят первый крематорий

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе вблизи Голосковского кладбища впервые построят крематорий, сообщает Новое время.

«Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремирован. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища» , — заявил мэр.

Садовый сообщил, что в июне пройдет архитектурный конкурс, призвав жителей Львова поддержать петицию о строительстве крематория.