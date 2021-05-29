Курс валют НБУ на 29 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 29 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 мая, не изменился и составил 27.53 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 29 мая 2021 года.

Курс евро не изменился и остается на уровне 33.57 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 29 мая 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 29 мая 2021 года.

Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 39.00 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 29 мая 2021 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 30.60 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 29 мая 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.49 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 29 мая 2021 года.