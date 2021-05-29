Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе укрепление национальной валюты сменилось ростом доллара. Был протестирован уровень 27,50 гривен, но закрепиться выше не удалось: желающих покупать валюту дорого нашлось немного.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 24 мая на отметке 27,40/27,48 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Уже на следующий день котировки вплотную подошли к уровню 27,50 гривен и в среду поднялись выше, достигнув 27,57 гривен на покупке и 27,58 гривен на продаже. Объемы заключаемых на межбанке сделок снизились: выросшая цена сделала доллар малопривлекательным для импортеров. Поэтому уже в четверг котировки развернулись и снова пошли вниз. Закрыли неделю на отметке 27,49/27,53 гривен – на 6,8 копеек на позиции «бид» и на 8,8 копеек на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее, и практически на самом уровне 27,50 гривен. Национальный банк восьмую неделю подряд на рынке не появлялся и участия в торгах не принимал, что как нельзя лучше свидетельствует об относительном балансе спроса и предложения на межбанковском валютном рынке.

Наличный доллар на уходящей неделе четко повторил траекторию движения безналичного. Утром понедельника 24 мая в Киеве продавали наличный доллар по 27,48-27,50 гривен. В среду 26 мая, когда на межбанке котировки достигли недельных максимумов, ценник на наличного «американца» вырос до 27,55-27,57 гривен, а некоторые обменные пункты даже пытались продавать его (правда, без особого успеха) по 27,60 гривен. К вечеру пятницы 28 мая наличный доллар вновь подешевел до 27,48-27,50 гривен, фактически вернувшись к ценам начала недели.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе совершил очередную попытку продолжить рост, начавшийся неделей ранее, но смог подняться лишь до отметки 1,2266 доллара, после чего скорректировался вниз. В пятницу 28 мая он опустился до 1,2131 доллара, но вновь пошел вверх после публикации блока американской статистики, продемонстрировавшей неоднозначность ситуации в американской экономике. Закрыли неделю на отметке 1,2191 – на 12 пунктов выше, чем неделей ранее. В Украине наличный евро за неделю вырос на несколько копеек. В понедельник 24 мая евро в столице продавали по 33,38-33,40 гривны. В среду 26 мая, синхронно с наличным долларом, наличный евро вырос до 33,63-33,65 гривен, а в пятницу, отреагировав на снижение на FOREX, подешевел до 33,45-33,48 гривен.

Российский рубль в течение недели демонстрировал непривычную для него стабильность, совершая колебания в пределах 50-пунктового диапазона 73,20-73,70 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 73,19 рубля за доллар – на 44 копейки лучше, чем неделей ранее. В Киеве цена наличного рубля в течение недели сохраняла стабильность на уровне 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

В понедельник – последний день месяца, но серьезных движений ни на межбанке (из-за празднования Дня памяти в США), ни на наличном рынке в этот день не предвидится. Уже во вторник начинается новый месяц. В центре внимания опять окажутся нерезиденты: насколько активно они будут скупать валюту для вывода полученных дивидендов и проявят ли они интерес к очередному аукциону по размещению ОВГЗ, который будет проводить во вторник 1 июня Министерство финансов. Есть основания полагать, что спрос и предложение валюты на следующей неделе уравновесят друг друга, и безналичный доллар продолжит торговаться в окрестности уровня 27,50 гривен, не совершая резких движений ни вверх, ни вниз. Наличный доллар на следующей неделе будут продавать в диапазоне 27,40 -27,65 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Диапазон колебаний евро оставляем прежним: 1,2050-1,2320 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 33,25 до 33,70 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе вновь продолжит попытки вырасти до 73 рублей за доллар. Шансы достигнуть этой отметки у российской валюты все выше. В Украине наличный рубль будут продавать в интервале 3,68-3,78 гривны за 10 российских рублей.