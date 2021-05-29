Заробитчане стали активнее переводить средства

В январе-марте этого года сумма частных денежных переводов в Украину достигла $2,905 млрд, в том числе $2,038 млрд пришлось на чистую оплату труда и $867 млн – на частные трансферты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, сообщает UBR.

По сравнению с первым кварталом прошлого года общая сумма переводов выросла на $32 млн, или 1,1%.

Большинство средств – $1,849 млрд – адресанты переводили через официальные каналы, в том числе через корсчета банков и международные платежные системы. Остальные $1,056 млрд попали в страну через неформальные каналы.

В частности, наибольшая сумма частных переводов зафиксирована в марте этого года $1,087 млрд, из которых $772 млн – это чистая оплата труда и $315 млн – частные трансферты.