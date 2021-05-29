Германия потратит миллиарды евро на водородные проекты

Власти Германии определили 62 крупных водородных проектов, которые получат госфинансирование объемом 8 млрд евро в рамках программы Европейского союза IPCEI (важные проекты, представляющие общеевропейский интерес, сообщает Корреспондент.

Об этом накануне заявило министерство экономики и энергетики ФРГ со ссылкой на главу ведомства Петера Альтмайера.

"Мы хотим стать мировым лидером в области водородных технологий. Для этого мы объединяем наши усилия в Европе и инициируем огромные инвестиции в водородные технологии будущего в рамках первого совместного европейского водородного проекта…

Мы предоставляем более 8 млрд евро из федеральных и региональных фондов 62 немецким водородным проектам, охватывающим всю производственную цепочку – от производства и транспортировки водорода до его промышленного применения" , – заявил Альтмайер.

Так, 50 проектов будут финансироваться Министерством экономики и энергетики (4,4 млрд евро), 12 – Министерством транспорта (1,4 млрд евро), остальные средства предоставят федеральные земли.

В рамках реализации проектов приоритет отдается строительству электролизеров для производства "зеленого" водорода и необходимой инфраструктуры для его транспортировки.

Кроме того, правительство выделило сталелитейную и химическую промышленности в качестве ключевых секторов, в которых использование водорода могло бы существенно сократить выбросы СО2.

Вместе с тем правительство намерено инвестировать в проекты по производству водородных топливных элементов, а также грузовых и легковых автомобилей, работающих на водороде, и в развитие общенациональной и трансграничной сети водородных заправок.

Как известно, в июне 2020 года Германия приняла Национальную водородную стратегию, в основе которой лежит производство "зеленого" водорода на базе возобновляемых источников энергии. Для частичного обеспечения страны "зеленым" водородом намечено до 2030 года ввести в эксплуатацию электролизеры и ВИЭ-установки для его производства суммарной мощностью до 5 ГВт.