Названы самые популярные дизельные авто среди украинцев
В апреле этого года дизельные легковые автомобили занимали 26,3% от общего объема на вторичном рынке. В абсолютных значениях количество машин достигло 32 тыс., сообщает Auto.ria со ссылкой на данные сервисных центров МВД, сообщает UBR.
Лидерами в этой категории стали два производителя. Так, на дизельные легковушки Volkswagen пришлось 18%, а Renault – 15,5%. Замыкает тройку Mercedes-Benz с показателем 7,4%.
Двадцатка моделей-лидеров выглядит таким обраом:
- Volkswagen Passat – 1955 ед.
- Renault Megane – 1794 ед.
- Skoda Octavia – 1502 ед.
- Renault Scenic – 905 ед.
- Volkswagen Golf – 857 ед.
- Volkswagen Transporter – 702 ед.
- Renault Kangoo – 697 ед.
- Opel Astra – 684 ед.
- Mercedes Benz Vito – 674 ед.
- Ford Focus – 659 ед.
- Volkswagen Touareg – 570 ед.
- Volkswagen Caddy – 545 ед.
- Opel Zafira – 541 ед.
- Hyundai Santa Fe – 525 ед.
- Nissan Qashqai – 494 ед.
- BMW X5 – 473 ед.
- Peugeot 308 – 472 ед.
- Volkswagen Touran – 449 ед.
- Renault Trafic – 439 ед.
- Opel Vivaro – 432 ед.