Названы самые популярные дизельные авто среди украинцев

Названы самые популярные дизельные авто среди украинцев

В апреле этого года дизельные легковые автомобили занимали 26,3% от общего объема на вторичном рынке. В абсолютных значениях количество машин достигло 32 тыс., сообщает Auto.ria со ссылкой на данные сервисных центров МВД, сообщает UBR.

Лидерами в этой категории стали два производителя. Так, на дизельные легковушки Volkswagen пришлось 18%, а Renault – 15,5%. Замыкает тройку Mercedes-Benz с показателем 7,4%.

Двадцатка моделей-лидеров выглядит таким обраом:

  1. Volkswagen Passat – 1955 ед.
  2. Renault Megane – 1794 ед.
  3. Skoda Octavia – 1502 ед.
  4. Renault Scenic – 905 ед.
  5. Volkswagen Golf – 857 ед.
  6. Volkswagen Transporter – 702 ед.
  7. Renault Kangoo – 697 ед.
  8. Opel Astra – 684 ед.
  9. Mercedes Benz Vito – 674 ед.
  10. Ford Focus – 659 ед.
  11. Volkswagen Touareg – 570 ед.
  12. Volkswagen Caddy – 545 ед.
  13. Opel Zafira – 541 ед.
  14. Hyundai Santa Fe – 525 ед.
  15. Nissan Qashqai – 494 ед.
  16. BMW X5 – 473 ед.
  17. Peugeot 308 – 472 ед.
  18. Volkswagen Touran – 449 ед.
  19. Renault Trafic – 439 ед.
  20. Opel Vivaro – 432 ед.

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