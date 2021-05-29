Названы самые популярные дизельные авто среди украинцев

В апреле этого года дизельные легковые автомобили занимали 26,3% от общего объема на вторичном рынке. В абсолютных значениях количество машин достигло 32 тыс., сообщает Auto.ria со ссылкой на данные сервисных центров МВД, сообщает UBR.

Лидерами в этой категории стали два производителя. Так, на дизельные легковушки Volkswagen пришлось 18%, а Renault – 15,5%. Замыкает тройку Mercedes-Benz с показателем 7,4%.

Двадцатка моделей-лидеров выглядит таким обраом: