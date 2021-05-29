Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter фотографию нового космического корабля Starship SN16, который может быть запущен в ближайшее время, сообщает Страна.ua.

В начале мая прототип корабля Starship SN15 полностью успешно завершил испытательный полет, сначала взлетев, а затем совершив посадку в Бока-Чика, штат Техас. После этого знаменательного события Илон Маск сказал, что SN15 может быть повторно запущен "в ближайшее время".

Пока что касательно Starship SN15 новой информации нет, но компания готовится к запуску Starship SN16. Рядом с космическим кораблем находится ракета-носитель, которая должна вывести корабль в космос.

Предположительно, Starship SN15 или Starship SN16 будут повторно запущены по той же траектории полета, так как SpaceX будет стремиться подтвердить, что первый успешный полёт не был случайностью.

Даты нового запуска пока что нет. На неё будут влиять погодные условия и прочие факторы.